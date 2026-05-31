Три человека погибли в результате ДТП с грузовым манипулятором в Сочи

В Краснодарском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузового манипулятора. Как сообщили в полиции Кубани, жертвами ДТП стали три человека.

Видео © MAX / Полиция Кубани

Трагедия случилась в районе посёлка Аше. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машину занесло на полосу встречного движения, где она врезалась в грузовой манипулятор. Удар был такой силы, что иномарку буквально смяло, её зажало между дорожным покрытием и кабиной грузовика.

В результате аварии скончались все находившиеся в легковушке — 23-летний водитель, а также его пассажиры: 21-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и питбайка, за рулём которого находился несовершеннолетний. По предварительным данным, 28-летний водитель частного автобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил путь питбайку, который ехал по главной. В результате столкновения травмы получили 15-летний водитель двухколёсного транспортного средства и его 18-летний пассажир. Оба госпитализированы.