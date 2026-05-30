Подросток на питбайке столкнулся с автобусом в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и питбайка, за рулём которого находился несовершеннолетний. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился 30 мая около 14:30 у дома № 109 по улице Сибирской.

По предварительным данным, 28-летний водитель частного автобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил путь питбайку, который ехал по главной. В результате столкновения травмы получили 15-летний водитель двухколёсного транспортного средства и его 18-летний пассажир. Оба госпитализированы.

Выяснилось, что подросток не имел водительских прав, управлял питбайком без мотошлема и защитной экипировки. Транспорт приобрели родители. В отношении отца составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав.

Водитель автобуса ранее четыре раза привлекался за нарушения ПДД. В отношении него вынесено определение по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.

Материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности и постановке семьи на учёт. В школе, где учится подросток, проведут комиссионную проверку.

Накануне ещё одна трагедия с участием несовершеннолетних на питбайке произошла в Татарстане. Днём 29 мая около 17:30 на улице Советская в селе Старое Исакова 14-летняя девочка за рулём питбайка не справилась с управлением и врезалась в опору освещения. В результате аварии девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Её пассажир, 13-летний мальчик, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.