ДТП с тремя фурами произошло на северо-востоке МКАД

На 93-м километре внутренней стороны МКАД произошла авария с участием трёх грузовых автомобилей. Об этом рассказали пресс-службе Дептранса Москвы.

К месту столкновения прибыли оперативные службы города. Сейчас они выясняют обстоятельства случившегося и проверяют, есть ли пострадавшие. Из-за происшествия движение на этом участке осложнено на 3,5 километра. Водителям советуют заранее выбирать пути объезда.

Ранее Life.ru сообщал, что в Тюменской области в результате аварии погибла женщина. Пострадали четыре человека, среди которых 10-летний ребёнок. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.