Страшная авария унесла жизни четырёх человек, включая двоих детей, на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. По данным местной Госавтоинспекции, трагедия произошла на 667-м километре федеральной дороги в Городищенском районе. Столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и фура Mercedes с полуприцепом Kogel.

«Водитель и три пассажира автомобиля Ford Focus от полученных телесных повреждений скончались», — говорится в сообщении пресс-службы областной ГАИ.

Под Пензой в ДТП с фурой погибли четыре человека, включая двоих детей.

Позднее в Госавтоинспекции сообщили о личности погибших: скончались водитель 1989 года рождения, его спутница 1988 года рождения, а также двое несовершеннолетних – мальчик 2013 года рождения и девочка 2020 года рождения. Оба участвовавших в инциденте транспортных средства были зарегистрированы в Пензенской области.

