Автобус с 40 северокорейцами попал в ДТП в Нижегородской области
Автобус с 40 гражданами КНДР, ехавший в Татарстан, попал в ДТП в Нижегородской области. По данным SHOT, 7 человек пострадали, один из них в тяжёлом состоянии.
Авария произошла утром на 563 километре трассы М12 «Восток». Водитель врезался в «газель», выехал на встречную полосу, снёс ограждения и вылетел в кювет.
А 24 мая в Пушкинском районе Московской области произошло массовое ДТП с 13 авто. В результате пострадало 18 человек, среди них четверо детей.
