Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 07:17

Автобус с 40 северокорейцами попал в ДТП в Нижегородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Автобус с 40 гражданами КНДР, ехавший в Татарстан, попал в ДТП в Нижегородской области. По данным SHOT, 7 человек пострадали, один из них в тяжёлом состоянии.

Видео © SHOT

Авария произошла утром на 563 километре трассы М12 «Восток». Водитель врезался в «газель», выехал на встречную полосу, снёс ограждения и вылетел в кювет.

Лобовое ДТП под Тюменью унесло жизни троих, включая 18-летнюю девушку
Лобовое ДТП под Тюменью унесло жизни троих, включая 18-летнюю девушку

А 24 мая в Пушкинском районе Московской области произошло массовое ДТП с 13 авто. В результате пострадало 18 человек, среди них четверо детей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar