Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 06:18

Число пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье выросло до 18

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В Пушкинском районе Московской области уточнены последствия крупного дорожно-транспортного происшествия с участием 13 автомобилей. Число пострадавших увеличилось до 18 человек, среди них четверо несовершеннолетних.

«По уточненным данным, в ДТП пострадали 18 человек, включая четверых детей. Один человек погиб. Госпитализированы пять человек», — сообщил собеседник ТАСС в экстренных службах.

«Порше», протаранивший авто Прудникова, принадлежит управляющему крупной компании
«Порше», протаранивший авто Прудникова, принадлежит управляющему крупной компании

Изначально сообщалось о меньшем количестве пострадавших — шести человек. Авария произошла 24 мая около 16:38 на 44-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в сторону области. По версии полиции, водитель грузовика с полуприцепом, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с 12 автомобилями. Один человек погиб на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar