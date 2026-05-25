Число пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье выросло до 18

В Пушкинском районе Московской области уточнены последствия крупного дорожно-транспортного происшествия с участием 13 автомобилей. Число пострадавших увеличилось до 18 человек, среди них четверо несовершеннолетних.

«По уточненным данным, в ДТП пострадали 18 человек, включая четверых детей. Один человек погиб. Госпитализированы пять человек», — сообщил собеседник ТАСС в экстренных службах.

Изначально сообщалось о меньшем количестве пострадавших — шести человек. Авария произошла 24 мая около 16:38 на 44-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в сторону области. По версии полиции, водитель грузовика с полуприцепом, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с 12 автомобилями. Один человек погиб на месте.