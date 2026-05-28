28 мая, 11:05

Сына миллионера Корнилова лишили прав после скандального ДТП в Нижнем Новгороде

Обложка © VK / Нижегородский областной суд

Суд Нижнего Новгорода вынес решение в отношении 21-летнего Сергея Корнилова, водителя кабриолета Mercedes, ставшего виновником ДТП в центре города. За отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год и 11 месяцев, а также штраф в размере 45 тысяч рублей. Информация предоставлена пресс-службой МВД региона.

«Судом принято решение о назначении 21-летнему нижегородцу наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год 11 месяцев со штрафом в размере 45 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура отменила одно из уголовных дел против мажора Корнилова
Ранее Life.ru сообщал, что Сергея Корнилова отправили под административный арест на десять суток. Молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве. Также ему предъявлены обвинения по ещё одной статье уголовного кодекса.

Наталья Демьянова
