27 мая, 13:07

Сына миллионера Корнилова арестовали на 10 суток за ДТП на кабриолете Mercedes

Обложка © VK / Нижегородский областной суд

Сына нижегородского бизнесмена Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП в Нижнем Новгороде на кабриолете Mercedes, отправили под административный арест на 10 суток за мелкое хулиганство. Об этом свидетельствует база данных суда.

«27 мая 2026 года судом принято решение о назначении 21-летнему хулигану наказания в виде 10 суток административного ареста», — уточнили в ГУ МВД.

Мажора также обвинили по делу о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. В ходе судебного заседания он полностью признал вину и раскаялся. А вот сразу после ДТП он кинулся снимать ролики, где хвастался богатством и говорил, что ему за эту аварию ничего не будет, поскольку у него слишком много денег.

Прокуратура отменила одно из уголовных дел против мажора Корнилова

Ранее молодой человек устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде. Сергей Корнилов-младший приходится сыном бывшему гендиректору ГК «Луидор», которого называли одним из самых состоятельных бизнесменов региона. По данным СМИ, на водителе числятся штрафы на 719 тысяч рублей. После аварии его оперативно задержали, несмотря на заявления о том, что ему якобы удастся избежать последствий. В отношении Корнилова-младшего возбудили уголовное дело. Суд вчера избрал ему меру пресечения и запретил ряд действий.

Владимир Озеров
