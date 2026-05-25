Сын миллионера Корнилова задержан за ДТП, за которое ему «ничего не будет»

Задержан сын миллионера, устроивший аварию на иномарке и хваставшийся своей безнаказанностью. Как сообщает SHOT, 21-летнему Сергею Корнилову грозит уголовное дело — перед инцидентом он уже успел побывать в вытрезвителе.

Подозреваемого этапировали в изолятор временного содержания до решения вопроса о мере пресечения. Ранее виновник ДТП на «Мерседесе» самоуверенно заявлял, что ему «ничего за это не будет», аргументируя это собственным высоким положением. Однако после возбуждения статьи молодой человек публично принёс извинения — процесс попал на видео.