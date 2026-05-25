Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 08:36

Сын миллиардера после пьяного ДТП и скандальных слов оказался в ребцентре

Сын миллиардера Корнилова извинился после пьяного ДТП

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kornilov_ser

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kornilov_ser

Сергей Корнилов-младший, сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова, принёс извинения после громкого скандала с пьяным ДТП. Его заявление опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам молодого человека, сейчас он находится в «реабилитационном центре для алкоголиков». Он признал, что сожалеет о произошедшем, и попросил прощения.

Сын миллионера Корнилов, устроивший ДТП, накопил штрафов на 719 тысяч рублей
Сын миллионера Корнилов, устроивший ДТП, накопил штрафов на 719 тысяч рублей

Корнилов-младший также заявил, что его слова после аварии «не являются истиной». «Я так не считаю», — сказал он.

Скандал начался после ДТП на жёлтом Mercedes-Benz SL. По данным Telegram-канала, молодой человек был пьян, потерял управление и столкнулся с несколькими автомобилями.

После аварии он, как утверждается, покинул место происшествия и отправился в кафе, где продолжил пить вино. Позже в сети появилось видео, на котором он оскорбительно высказался о россиянах.

На фоне резонанса от Корнилова-младшего открестилась семья. Момент аварии также попал на видео.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar