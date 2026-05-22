Сын миллионера Корнилов, устроивший ДТП, накопил штрафов на 719 тысяч рублей

На счету Сергея Корнилова-младшего, сына миллионера, устроившего аварию в Нижнем Новгороде, накопилось штрафов на 719 тысяч рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как выяснилось, 21-летний нарушитель имеет внушительный послужной список. На него составили более 160 административных протоколов, из которых 51 — за уклонение от исполнения наказания. Знакомая парня рассказала, что раньше подобные инциденты просто не предавали огласке, а вести себя развязно он начал после смерти отца.

По её словам, у молодого человека серьёзные проблемы с алкоголем, он неоднократно садился за руль пьяным и ощущал полную безнаказанность. Мать о проделках сына чаще всего даже не догадывалась. Друзья из «золотой молодёжи» постепенно отвернулись от него, устав от аморального поведения.

Напомним, авария случилась на Похвалинском съезде. За рулём жёлтого кабриолета Mercedes-Benz находился Сергей Корнилов. Молодой человек не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и врезался в другие автомобили. От мощного удара у элитной иномарки оторвало колесо. Незадолго до поездки Корнилов-младший весело проводил время в ресторане с друзьями. Он сам выкладывал видео, где фигурирует бокал с явно не безалкогольным напитком. Уже сидя в машине, он записал ещё один ролик, в котором заявил, что находится за рулём «в дупло», а своих подписчиков презрительно обозвал нищетой.