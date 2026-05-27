Прокуратура отменила одно из уголовных дел против мажора Корнилова
Сергей Корнилов. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kornilov_ser
Одно из уголовных дел в отношении Сергея Корнилова, устроившего аварию за рулём кабриолета Mercedes в центре Нижнего Новгорода, было отменено прокуратурой в связи с его передачей из юрисдикции МВД в СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
В региональном управлении СК ранее уже возбудили уголовное дело по данному факту. Однако надзорный орган отменил это решение.
Мера пресечения для нарушителя избиралась в рамках другого уголовного дела, которое ведут органы внутренних дел. Сейчас следователи инициируют передачу этого дела из полиции в производство СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления СК Айрату Ахметшину представить доклад о решении надзорного органа.
Напомним, молодой человек устроил массовую аварию в Нижнем Новгороде. Виновник ДТП приходится сыном экс-гендиректору ГК «Луидор» Сергею Корнилову, который считался одним из самых богатых предпринимателей региона. На Корнилове-младшем числятся штрафы на 719 тысяч рублей. После происшествия парень был оперативно задержан, хотя бахвалился, что ему всё сойдёт с рук, в его отношении возбудили уголовное дело. Суд уже избрал ему меру пресечения, запретив ряд действий.
