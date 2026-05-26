Без баров и авто: Суд избрал меру пресечения мажору Корнилову, которому «ничего не будет» за ДТП

Суд избрал сыну нижегородского бизнесмена Сергею Корнилову меру пресечения в виде запрета определённых действий после аварии, которую он устроил, а затем хвастался своим положением. Об этом стало известно по итогам судебного заседания.

На ближайшие два месяца ему запрещено посещать бары и другие развлекательные заведения, пользоваться интернетом, управлять автомобилем и общаться со свидетелями по делу. Корнилов полностью признал вину.