Без баров и авто: Суд избрал меру пресечения мажору Корнилову, которому «ничего не будет» за ДТП
Суд назначил запрет определённых действий сыну бизнесмена, устроившему ДТП
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kornilov_ser
Суд избрал сыну нижегородского бизнесмена Сергею Корнилову меру пресечения в виде запрета определённых действий после аварии, которую он устроил, а затем хвастался своим положением. Об этом стало известно по итогам судебного заседания.
Суд избрал сыну нижегородского бизнесмена Сергею Корнилову меру пресечения. Видео © ГУ МВД России по Нижегородской области
На ближайшие два месяца ему запрещено посещать бары и другие развлекательные заведения, пользоваться интернетом, управлять автомобилем и общаться со свидетелями по делу. Корнилов полностью признал вину.
Ранее в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием жёлтого кабриолета Mercedes-Benz. По данным СМИ, за рулём дорогого автомобиля находился Сергей Корнилов — сын бывшего гендиректора ГК «Луидор», которого называли одним из самых состоятельных бизнесменов региона. Сообщалось, что сам Корнилов накопил штрафов на 719 тысяч рублей. После аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело, а водителя задержали.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.