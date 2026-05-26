Семья мажора Корнилова, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, разбогатела на СВО

Бизнес-империя семьи Сергея Корнилова — мажора, который прославился после пьяного ДТП в Нижнем Новгороде, — оказалась напрямую завязана на госзаказах силовых ведомств, выяснила «Газета.ru». По данным издания, компания поставляла для МВД и Министерства обороны не только специальные автомобили, но и армейскую экипировку, причём всё это закупалось для нужд СВО.

Заказчиком выступал «Военторг», бывший глава которого сейчас находится под следствием по обвинениям в организации преступного сообщества и хищении 2 миллиардов рублей. Кроме того, капитал семьи формировался за счёт тюнинга автомобилей ГАЗ и УАЗ, а также государственных контрактов на военную амуницию. Хотя автомобильные активы теперь формально не принадлежат Корниловым, их ключевым предприятием оставалось швейное ООО «Спецпошив».

Фирма учреждена в 2015 году мачехой нарушителя Екатериной Корниловой. С 2021 года компания перестала раскрывать свою финансовую отчётность, однако, согласно информации на её официальном сайте, клиентами «Спецпошива» числятся Минобороны, МЧС, МВД, ФСО и ФСБ. Ещё четыре года назад выручка юрлица составляла около 200 миллионов рублей.