26 мая, 09:22

Семья мажора Корнилова, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, разбогатела на СВО

Обложка © ТАСС / Виктор Антонюк

Бизнес-империя семьи Сергея Корнилова — мажора, который прославился после пьяного ДТП в Нижнем Новгороде, — оказалась напрямую завязана на госзаказах силовых ведомств, выяснила «Газета.ru». По данным издания, компания поставляла для МВД и Министерства обороны не только специальные автомобили, но и армейскую экипировку, причём всё это закупалось для нужд СВО.

Заказчиком выступал «Военторг», бывший глава которого сейчас находится под следствием по обвинениям в организации преступного сообщества и хищении 2 миллиардов рублей. Кроме того, капитал семьи формировался за счёт тюнинга автомобилей ГАЗ и УАЗ, а также государственных контрактов на военную амуницию. Хотя автомобильные активы теперь формально не принадлежат Корниловым, их ключевым предприятием оставалось швейное ООО «Спецпошив».

Фирма учреждена в 2015 году мачехой нарушителя Екатериной Корниловой. С 2021 года компания перестала раскрывать свою финансовую отчётность, однако, согласно информации на её официальном сайте, клиентами «Спецпошива» числятся Минобороны, МЧС, МВД, ФСО и ФСБ. Ещё четыре года назад выручка юрлица составляла около 200 миллионов рублей.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием жёлтого кабриолета Mercedes-Benz. За рулём элитного автомобиля находился Сергей Корнилов — сын бывшего гендиректора ГК «Луидор», который был богатейшим бизнесменом региона. Сам мажор накопил штрафов на 719 тысяч рублей. СК уже возбудил против него дело, нарушитель задержан за ДТП.

Борис Эльфанд
