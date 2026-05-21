Хромой и босой: На видео сняли, как сына миллионера Корнилова уводят из кафе после ДТП

На видео сняли, как босого сына миллионера Корнилова выводят из кафе после ДТП
На видео сняли сына бывшего гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова, которого выводят под руки из ресторана. В заведении он пообедал после того, как устроил массовое ДТП в центре Нижнего Новгорода. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Мажора Корнилова выводят из ресторана после массового ДТП под руки. Видео © Телеграм / РЕН ТВ
Виновник аварии еле держится на ногах. Идти ему помогают двое товарищей, на ногах у парня нет обуви. В ресторане за обед, кстати, Сергей оставил более 14 тысяч рублей, выпив несколько бокалов вина.
Напомним, накануне на Похвалинском съезде Корнилов-младший не справился с управлением автомобилем Mercedes, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Перед инцидентом сын миллионера публиковал в соцсетях видео из ресторана, где размахивал бокалом с напитком.
Обложка © Instagram / kornilov_ser