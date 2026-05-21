Хромой и босой: На видео сняли, как сына миллионера Корнилова уводят из кафе после ДТП

На видео сняли сына бывшего гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова, которого выводят под руки из ресторана. В заведении он пообедал после того, как устроил массовое ДТП в центре Нижнего Новгорода. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Виновник аварии еле держится на ногах. Идти ему помогают двое товарищей, на ногах у парня нет обуви. В ресторане за обед, кстати, Сергей оставил более 14 тысяч рублей, выпив несколько бокалов вина.

Напомним, накануне на Похвалинском съезде Корнилов-младший не справился с управлением автомобилем Mercedes, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Перед инцидентом сын миллионера публиковал в соцсетях видео из ресторана, где размахивал бокалом с напитком.