29 мая, 22:27

В Тюменской области в ДТП погибла женщина, пострадали четыре человека

Обложка © VK / Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском округе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате ДТП погиб один человек, ещё четверо пострадали. Авария случилась на 483-м километре федеральной автодороги, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Трагедия на 483-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском округе. Здесь столкнулись «Мицубиси Оутландер» и «Шевроле Ланос». Предварительно, 51-летний водитель «Мицубиси», житель г. Пыть-Яха, выехал на полосу встречного движения», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибла 58-летняя пассажирка «Шевроле». За рулём автомобиля находился 61-летний житель Сургута, он получил травмы. Также пострадали пассажиры «Мицубиси» — две женщины и 10-летний ребёнок. Семья направлялась в Тюмень. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Ранее авария унесла жизни четырёх человек, включая двоих детей, на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. Трагедия произошла на 667-м километре федеральной дороги в Городищенском районе. Столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и фура Mercedes с полуприцепом Kogel. Оба участвовавших в инциденте транспортных средства были зарегистрированы в Пензенской области.

