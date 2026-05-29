В Красноярске 8 пассажиров автобуса пострадали при столкновении с легковушкой

В Красноярске при столкновении легкового автомобиля с маршрутным автобусом пострадали восемь пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ДТП с маршрутным автобусом. Видео © MAX / МВД 24

Авария произошла утром на улице Партизана Железняка. Столкнулись легковушка и автобус № 60.

«В результате аварии медицинская помощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам», — сообщили в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства. По предварительной информации, водитель Toyota при перестроении не уступил дорогу маршрутному автобусу, который двигался по выделенной полосе.

«После чего произошло столкновение транспортных средств с последующим наездом автобуса на опору электроосвещения», — добавили в МВД.