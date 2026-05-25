На Арсенальной набережной в Петербурге произошло массовое ДТП с «перевёртышем»

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе полиции Северной столицы. Предварительно, виновником стал 40-летний водитель «порша», превысивший допустимую скорость.

Пострадавших нет. Одна из машин перевернулась. Как пишет «Mash на Мойке», две полосы перекрыты, на месте образовалась пробка.

Место массового ДТП в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Ранее автобус с 40 гражданами КНДР попал в ДТП в Нижегородской области. Пострадали семь человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Известно, что пассажиры направлялись в Татарстан.