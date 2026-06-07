В Саратове пятилетняя девочка погибла в ДТП, ещё три ребёнка пострадали

В Саратове на трассе столкнулись два автомобиля, в аварии погибла пятилетняя пассажирка иномарки, ещё три ребёнка пострадали. Подробности происшествия сообщили в региональном управлении МВД.

Трагедия произошла 7 июня на 276-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. Лоб в лоб сошлись «Тойота» и УАЗ.

За рулём иномарки находился мужчина 1984 года рождения, отечественным внедорожником управлял водитель 1986 года рождения. Причины и обстоятельства столкновения уточняются.

Пятилетняя девочка, ехавшая в иномарке, скончалась в машине скорой помощи. Медики не успели довезти ребёнка до стационара.

Помимо этого, травмы получили три других несовершеннолетних пассажира «Тойоты»: мальчики 2019 и 2025 годов рождения, а также девочка 2016 года рождения, находившаяся в УАЗе. В медучреждение доставлены и оба автомобилиста, а также женщина 1983 года рождения из отечественной машины.

Личность ещё одного пострадавшего, ехавшего в иномарке, сейчас устанавливается. Все шестеро выживших находятся под наблюдением врачей.