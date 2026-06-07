В Саратове пассажирский автобус протаранил дерево, пострадали две девушки
Обложка © Telegram / МВД 64
В Заводском районе Саратова рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в местном управлении МВД.
«В результате ДТП пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка в возрасте 19 лет, медики центра медицины катастроф госпитализировали девушку в возрасте 22 года», — рассказали агентству в областной службе спасения.
Сигнал в службу 112 поступил в 12:10 по московскому времени. Водитель автобуса Volgabus, который следовал по маршруту № 18А, в районе дома 49/1 по улице Тульская протаранил дерево. На месте происшествия работают спасатели, бригады медиков и сотрудники дорожно-патрульной службы. Все детали случившегося устанавливаются.
Ранее в Московской области произошло массовое ДТП с грузовыми автомобилями. По предварительной информации, водитель грузовика протаранил четыре автомобиля, в результате чего один человек погиб и ещё один получил травмы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.