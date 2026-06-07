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7 июня, 12:09

В Саратове пассажирский автобус протаранил дерево, пострадали две девушки

Обложка © Telegram / МВД 64

Обложка © Telegram / МВД 64

В Заводском районе Саратова рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в местном управлении МВД.

«В результате ДТП пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка в возрасте 19 лет, медики центра медицины катастроф госпитализировали девушку в возрасте 22 года», — рассказали агентству в областной службе спасения.

Сигнал в службу 112 поступил в 12:10 по московскому времени. Водитель автобуса Volgabus, который следовал по маршруту № 18А, в районе дома 49/1 по улице Тульская протаранил дерево. На месте происшествия работают спасатели, бригады медиков и сотрудники дорожно-патрульной службы. Все детали случившегося устанавливаются.

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Александра Мышляева
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