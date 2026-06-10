Четыре человека погибли при наезде автобуса на пешеходов у храма в Екатеринбурге
Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП
В Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус на улице наехал на пешеходов. По предварительным данным, погибли четыре человека. Число раненых и личности погибших сейчас устанавливает полиция, сообщили в Госавтоинспекции региона.
На месте работают ГИБДД, следователи и медики. обстоятельства аварии и причина, по которой автобус выбился на пешеходную зону, устанавливаются.
Ранее Life.ru публиковал видео с места происшествия. На данный момент движение в районе временно ограничено, правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.