Четыре человека погибли при наезде автобуса на пешеходов у храма в Екатеринбурге

В Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус на улице наехал на пешеходов. По предварительным данным, погибли четыре человека. Число раненых и личности погибших сейчас устанавливает полиция, сообщили в Госавтоинспекции региона.

На месте работают ГИБДД, следователи и медики. обстоятельства аварии и причина, по которой автобус выбился на пешеходную зону, устанавливаются.

Ранее Life.ru публиковал видео с места происшествия. На данный момент движение в районе временно ограничено, правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.