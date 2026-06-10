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10 июня, 17:08

Четыре человека погибли при наезде автобуса на пешеходов у храма в Екатеринбурге

Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП

Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП

В Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус на улице наехал на пешеходов. По предварительным данным, погибли четыре человека. Число раненых и личности погибших сейчас устанавливает полиция, сообщили в Госавтоинспекции региона.

На месте работают ГИБДД, следователи и медики. обстоятельства аварии и причина, по которой автобус выбился на пешеходную зону, устанавливаются.

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Ранее Life.ru публиковал видео с места происшествия. На данный момент движение в районе временно ограничено, правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

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Полина Никифорова
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