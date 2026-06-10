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10 июня, 16:58

Маршрутка врезалась в храм и сбила пешеходов в центре Екатеринбурга, есть жертвы

Маршрутка врезалась в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате столкновения есть погибшие и пострадавшие, точное число пока уточняется. Об этом пишет E1.ru.

Маршрутка влетела в храм. Видео © Telegram/ E1.RU | Новости Екатеринбурга

На месте работают спасатели и медики, район оцеплен — причины ДТП выясняют следователи. Горожане публикуют фото и видео с места происшествия; движение в центре временно перекрыто.

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Ранее Life.ru писал, что в ДТП под Минеральными Водами погибли четыре человека. 80-летний водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2104 и «Хендай». В результате аварии водитель и два пассажира «Гранты», а также один пассажир иномарки скончались на месте происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram/ E1.RU | Новости Екатеринбурга

Полина Никифорова
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