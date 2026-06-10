Маршрутка врезалась в храм и сбила пешеходов в центре Екатеринбурга, есть жертвы

Маршрутка врезалась в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате столкновения есть погибшие и пострадавшие, точное число пока уточняется. Об этом пишет E1.ru.

Маршрутка влетела в храм. Видео © Telegram/ E1.RU | Новости Екатеринбурга

На месте работают спасатели и медики, район оцеплен — причины ДТП выясняют следователи. Горожане публикуют фото и видео с места происшествия; движение в центре временно перекрыто.

Ранее Life.ru писал, что в ДТП под Минеральными Водами погибли четыре человека. 80-летний водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2104 и «Хендай». В результате аварии водитель и два пассажира «Гранты», а также один пассажир иномарки скончались на месте происшествия.