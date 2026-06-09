Шоколадка вместо скорой: На Урале водитель сбил девочку, купил ей сладость и уехал с места ДТП

В Свердловской области водитель сбил 12-етнюю девочку на пешеходном переходе, а затем попытался «загладить вину» шоколадкой и скрылся. Об этом случае сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл во вторник, 9 июня, около 14 часов по московскому времени в селе Курьи на улице Карла Маркса. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемой зебре, когда его сбил неустановленный автомобиль.

«Ребёнок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. После наезда водитель вышел из салона, уточнил состояние пострадавшей, купил ей шоколадку в ближайшем магазине и скрылся с места ДТП», — рассказали в Госавтоинспекции.

Девочку с травмами доставили в Сухоложскую районную больницу, где ей оказывают необходимую помощь. Сейчас полиция разыскивает транспортное средство и устанавливает личность скрывшегося автомобилиста.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы водитель сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице и скрылся. Пострадавший мальчик был госпитализирован, а позже скончался. Сбившего ребёнка мужчину 1959 года рождения быстро установили и задержали. Прокуратура уже начала доследственную проверку и взяла расследование на особый контроль.