Сбитый иномаркой на северо-востоке Москвы двухлетний ребёнок умер в больнице

Двухлетний ребёнок, сбитый автомобилем Genesis на северо-востоке Москвы, скончался в больнице. О смерти пострадавшего сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в «Максе».

Малолетнего пешехода экстренно доставили в медучреждение, но полученные травмы оказались смертельными. Сейчас инспекторы разбираются во всех обстоятельствах аварии.

«Пострадавший ребёнок скончался в больнице», — говорится в публикации.

Напомним, что трагедия произошла днём 3 июня на Гостиничной улице. Мальчик выбежал на дорогу, где его сбила иномарка, после чего автомобилист поспешил уехать. Позже его задержали — им оказался мужчина 1959 года рождения. Прокуратура начала доследственную проверку и взяла расследование на особый контроль. Задержанному грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.