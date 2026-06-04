ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 16:01

Сбитый иномаркой на северо-востоке Москвы двухлетний ребёнок умер в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двухлетний ребёнок, сбитый автомобилем Genesis на северо-востоке Москвы, скончался в больнице. О смерти пострадавшего сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в «Максе».

Малолетнего пешехода экстренно доставили в медучреждение, но полученные травмы оказались смертельными. Сейчас инспекторы разбираются во всех обстоятельствах аварии.

«Пострадавший ребёнок скончался в больнице», — говорится в публикации.

В Городце автоледи сбила 5-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Городце автоледи сбила 5-летнюю девочку на пешеходном переходе

Напомним, что трагедия произошла днём 3 июня на Гостиничной улице. Мальчик выбежал на дорогу, где его сбила иномарка, после чего автомобилист поспешил уехать. Позже его задержали — им оказался мужчина 1959 года рождения. Прокуратура начала доследственную проверку и взяла расследование на особый контроль. Задержанному грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar