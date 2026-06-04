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4 июня, 14:38

Водитель сбил двухлетнего ребёнка на северо-востоке Москвы и уехал

Обложка © MAX / Прокуратура Москвы

Обложка © MAX / Прокуратура Москвы

На северо-востоке Москвы водитель автомобиля сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице, а затем скрылся с места происшествия. По информации столичной прокуратуры, пострадавший мальчик был госпитализирован.

Водитель, мужчина 1959 года рождения, установлен и задержан. Прокуратура начала доследственную проверку и взяла на контроль расследование инцидента, а также возможное привлечение водителя к ответственности по статье 264 УК РФ.

В связи с произошедшим ГАИ Москвы напомнила родителям о необходимости постоянного присмотра за детьми во дворах, особенно вблизи транспортных средств. Водителям же рекомендовано проявлять повышенную осторожность и бдительность при движении в жилых зонах, учитывая возможность внезапного появления детей.

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В Городце автоледи сбила 5-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с грузовиками. По предварительным данным, около 19:10 на 117-м километре Московского малого кольца водитель грузовика врезался в четыре грузовые машины. В этот момент автомобили стояли перед железнодорожным переездом в попутном направлении.

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Наталья Демьянова
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