Водитель сбил двухлетнего ребёнка на северо-востоке Москвы и уехал

На северо-востоке Москвы водитель автомобиля сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице, а затем скрылся с места происшествия. По информации столичной прокуратуры, пострадавший мальчик был госпитализирован.

Водитель, мужчина 1959 года рождения, установлен и задержан. Прокуратура начала доследственную проверку и взяла на контроль расследование инцидента, а также возможное привлечение водителя к ответственности по статье 264 УК РФ.

В связи с произошедшим ГАИ Москвы напомнила родителям о необходимости постоянного присмотра за детьми во дворах, особенно вблизи транспортных средств. Водителям же рекомендовано проявлять повышенную осторожность и бдительность при движении в жилых зонах, учитывая возможность внезапного появления детей.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с грузовиками. По предварительным данным, около 19:10 на 117-м километре Московского малого кольца водитель грузовика врезался в четыре грузовые машины. В этот момент автомобили стояли перед железнодорожным переездом в попутном направлении.