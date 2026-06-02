2 июня, 12:08

В Городце автоледи сбила 5-летнюю девочку на пешеходном переходе

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

В Городце Нижегородской области женщина за рулём Volkswagen Touareg сбила 5-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло 1 июня на улице Кирова. По данным регионального МВД, водитель не убедилась в безопасности манёвра.

«Женщина-водитель <...> совершила наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, перебегавшую проезжую часть по зебре», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится административное расследование о непредоставлении преимущества пешеходу.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с грузовиками. По предварительным данным, около 19:10 на 117-м километре Московского малого кольца водитель грузовика врезался в четыре грузовые машины. В этот момент автомобили стояли перед железнодорожным переездом в попутном направлении.

Полина Никифорова
