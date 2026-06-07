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Регион
7 июня, 18:42

В ДТП под Минеральными Водами погибли четыре человека

Место происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Место происшествия. Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

В Ставропольском крае прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором погибли четыре человека. Авария произошла днём 7 июня на 128-м километре трассы Минеральные Воды – Александровское, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

80-летний водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2104 и «Хендай». В результате аварии водитель и два пассажира «Гранты», а также один пассажир иномарки скончались на месте происшествия. Водитель второго отечественного автомобиля госпитализирован.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Днём стало известно, что в Заводском районе Саратова рейсовый автобус врезался в дерево, в результате чего пострадали два человека. В областной службе спасения уточнили: реанимационная служба облспаса госпитализировала 19-летнюю девушку, а врачи центра медицины катастроф — 22-летнюю пострадавшую.

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Юрий Лысенко
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