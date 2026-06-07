В ДТП под Минеральными Водами погибли четыре человека

В Ставропольском крае прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором погибли четыре человека. Авария произошла днём 7 июня на 128-м километре трассы Минеральные Воды – Александровское, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

80-летний водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2104 и «Хендай». В результате аварии водитель и два пассажира «Гранты», а также один пассажир иномарки скончались на месте происшествия. Водитель второго отечественного автомобиля госпитализирован.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Днём стало известно, что в Заводском районе Саратова рейсовый автобус врезался в дерево, в результате чего пострадали два человека. В областной службе спасения уточнили: реанимационная служба облспаса госпитализировала 19-летнюю девушку, а врачи центра медицины катастроф — 22-летнюю пострадавшую.