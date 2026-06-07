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7 июня, 16:10

В Ярославской области опрокинулся экскурсионный автобус, пострадали 12 человек

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Угличском округе днём 7 июня перевернулся туристический автобус, пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

ЧП случилось в деревне Сверчково во второй половине дня. Машина марки Yutong съехала с трассы и опрокинулась. По предварительной информации, внутри находились 33 человека. Среди них — четверо несовершеннолетних и водитель.

Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров, в том числе двое детей.

Всех пострадавших оперативно доставили в Угличскую центральную районную больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Дорожное покрытие осталось сухим и чистым. Разлива горючего не произошло, поэтому движение на участке не перекрывали. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии.

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Точные причины случившегося пока выясняют. Ситуация находится на контроле у администрации округа. Пострадавшим пообещали предоставить всю положенную поддержку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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