Водитель автобуса, попавший в ДТП в Екатеринбурге, перепутал газ и тормоз

Водитель автобуса, врезавшегося в толпу у храма в Екатеринбурге, перепутал педали газа и тормоза. Об этом он рассказал газете «Известия».

Мужчина пояснил, что хотел ускориться, но у него резко заболела голова. Глаза перестали видеть дорогу. Шофёр нажал на педаль, полагая, что это тормоз, но оказалось, что это газ. Он добавил, что плохо себя чувствовал во время управления транспортным средством.

«Я хотел быстрее, потом у меня голова сильно заболела, глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было. Ничего не помню», — рассказал водитель.

Сейчас с водителем работают следственные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус наехал на пешеходов. В результате погибли четыре человека, включая маленького ребёнка, пострадали не менее десяти. Полиция устанавливает личности жертв и раненых, а также выясняет причины случившегося. Губернатор Денис Паслер после смертельного ДТП распорядился провести проверку всех транспортных компаний региона, подчеркнув, что необходимо убедиться в соблюдении перевозчиками правил предрейсовых медицинских осмотров водителей.