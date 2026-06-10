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Регион
10 июня, 17:38

Паслер поручил проверить перевозчиков после смертельного ДТП в Екатеринбурге

Обложка © Telegram/ Инцидент Екатеринбург

Обложка © Telegram/ Инцидент Екатеринбург

После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился провести проверку всех местных транспортных компаний. Он подчеркнул необходимость убедиться в соблюдении ими правил проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременного технического обслуживания автомобилей.

«Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств», — написал Паслер в «Максе».

Губернатор также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Среди погибших при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге есть ребёнок
Среди погибших при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге есть ребёнок

В Госавтоинспекции региона ранее сообщали, что пассажирский автобус наехал на пешеходов в Ленинском районе города. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и раненых, а также выясняет, почему автобус оказался на пешеходной зоне.

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Наталья Демьянова
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