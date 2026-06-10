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Регион
10 июня, 18:50

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Трое пострадавших при ДТП в Екатеринбурге находятся в состоянии средней тяжести

Обложка © Telegram/Следком

Обложка © Telegram/Следком

Трое пешеходов, пострадавших в аварии с автобусом в Екатеринбурге, находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает, сообщила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Их жизни ничего не угрожает, состояние у всех средней степени тяжести, они проходят полное сейчас обследование», – сказала она журналистам.

Момент ДТП в центре Екатеринбурга, где погибли четыре человека, попал на видео
Момент ДТП в центре Екатеринбурга, где погибли четыре человека, попал на видео

ДТП произошло в Ленинском районе Екатеринбурга, там столкнулись легковой автомобиль и автобус. По данным губернатора Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Несколько человек пострадали, трёх госпитализировали. Два уголовных дела возбуждены после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга

Авария случилась у храма Большой Златоуст. Судя по видео Госавтоинспекции, автобус при повороте протаранил легковушку, а затем сбил людей, которые стояли на тротуаре рядом с пешеходным переходом. Водитель автобуса в Екатеринбурге заявил, что не помнит момент смертельного наезда.

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Николь Вербер
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