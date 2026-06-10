Два уголовных дела возбуждены после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга
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В Екатеринбурге возбуждены два уголовных дела после ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли четыре человека. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Первое дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Второе — по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идёт об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлёкшем смерть двух и более лиц, пояснили в СК.
Напомним, в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус наехал на пешеходов. В результате погибли четыре человека, включая маленького ребёнка, а пострадали не менее десяти — как пешеходы, так и пассажиры автобуса. Полиция сейчас устанавливает личности жертв и раненых, а также выясняет причины случившегося. Губернатор Денис Паслер после смертельного ДТП распорядился провести проверку всех транспортных компаний региона, подчеркнув, что необходимо убедиться в соблюдении перевозчиками правил предрейсовых медицинских осмотров водителей.
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