Два уголовных дела возбуждены после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбуждены два уголовных дела после ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли четыре человека. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Первое дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Второе — по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идёт об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлёкшем смерть двух и более лиц, пояснили в СК.