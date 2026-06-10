Водитель автобуса в Екатеринбурге заявил, что не помнит момент смертельного наезда
Водитель автобуса объяснил ДТП в центре Екатеринбурга потерей сознания
Обложка © Telegram/ Екатеринбург ЧП
Водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге, заявил, что потерял сознание за рулём и не помнит момента аварии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Мужчину зовут Икром Х. По его словам, он двигался на зелёный сигнал светофора и намеревался быстро проехать перекрёсток возле храма. Дальше, как утверждает водитель, у него помутнело в глазах и он потерял сознание.
Не исключает также и то, что в таком состоянии мог перепутать педали. Часть событий во время аварии мужчина, по его собственному признанию, не помнит.
Напомним, что в Екатеринбурге пассажирский автобус наехал на пешеходов в Ленинском районе, в результате чего погибли четыре человека, включая маленького ребёнка. Предварительно, пострадали не менее десяти человек. Среди раненых есть как пешеходы, так и пассажиры автобуса. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и пострадавших, а также выясняет причины произошедшего. Губернатор Денис Паслер после смертельного ДТП распорядился провести проверку всех транспортных компаний региона. Он подчеркнул необходимость убедиться, что перевозчики соблюдают правила предрейсовых медицинских осмотров водителей.
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