Водитель автобуса в Екатеринбурге заявил, что не помнит момент смертельного наезда

Водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге, заявил, что потерял сознание за рулём и не помнит момента аварии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчину зовут Икром Х. По его словам, он двигался на зелёный сигнал светофора и намеревался быстро проехать перекрёсток возле храма. Дальше, как утверждает водитель, у него помутнело в глазах и он потерял сознание.

Не исключает также и то, что в таком состоянии мог перепутать педали. Часть событий во время аварии мужчина, по его собственному признанию, не помнит.