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10 июня, 17:48

Момент ДТП в центре Екатеринбурга, где погибли четыре человека, попал на видео

Госавтоинспекция Свердловской области показала видео с моментом смертельной аварии в центре Екатеринбурга. По данным ведомства, автобус столкнулся с машиной, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Момент смертельной аварии Екатеринбурге, где погибли четыре человека. Видео © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

«По уточнённым данным, произошло столкновение автобуса ПАЗ с легковым автомобилем «Лифан», вследствие чего автобус выехал на тротуар и сбил стоящих на нём пешеходов. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка», — говорится в сообщении ГАИ.

Прокуратура контролирует ход проверки по факту аварии.

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В Госавтоинспекции региона ранее сообщали, что пассажирский автобус наехал на пешеходов в Ленинском районе города. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и раненых.

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Обложка © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

Наталья Демьянова
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