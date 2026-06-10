Момент ДТП в центре Екатеринбурга, где погибли четыре человека, попал на видео

Госавтоинспекция Свердловской области показала видео с моментом смертельной аварии в центре Екатеринбурга. По данным ведомства, автобус столкнулся с машиной, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Момент смертельной аварии Екатеринбурге, где погибли четыре человека. Видео © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

«По уточнённым данным, произошло столкновение автобуса ПАЗ с легковым автомобилем «Лифан», вследствие чего автобус выехал на тротуар и сбил стоящих на нём пешеходов. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка», — говорится в сообщении ГАИ.

Прокуратура контролирует ход проверки по факту аварии.

В Госавтоинспекции региона ранее сообщали, что пассажирский автобус наехал на пешеходов в Ленинском районе города. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и раненых.