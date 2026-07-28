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28 июля, 04:14

Движение на Калужском шоссе восстановили после ДТП с пожаром

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Движение на Калужском шоссе в Новой Москве полностью восстановили после ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

Ранее в районе Вороново столкнулись легковой автомобиль и фура, после чего начался пожар. Из-за аварии пробка растянулась примерно на 1,5 километра.

Пожар на месте аварии ранее ликвидировали, после чего специалисты расчистили проезжую часть и открыли движение.

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Напомним, в районе Вороново, в 15 километрах от Троицка, произошло ДТП с возгоранием транспортных средств. По словам очевидцев, был слышен громкий хлопок, и рядом с Калужским шоссе вспыхнуло пламя. Жертвами аварии стали водитель и пассажир легковушки, ещё один человек получил травмы. Предварительно, легковушка врезалась в область топливного бака фуры. Водитель и пассажир BMW скончались до приезда медиков, также пострадал мотоциклист.

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Виталий Приходько
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