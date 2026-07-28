В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки в ДТП

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки из ХМАО в Дагестане. Авария произошла в селе Хазар Дербентского района, сообщили в прокуратуре республики.

По данным СК, жительница Москвы за рулём Kia сбила подростка, которая стояла на обочине. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

«Прокуратурой города Дербента поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека), по факту ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка», – говорится в сообщении.

Ранее в Дагестане рядовой манёвр «Семёрки» на парковке обернулся дорогостоящим инцидентом. Отечественная легковушка по касательной зацепила открытую дверь припаркованного чёрного Ferrari. Металл итальянского кузова не выдержал: на боку спорткара появилась заметная вмятина, а от резкого рывка дверь деформировала собственное переднее крыло.