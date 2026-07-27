Фура с вафлями загорелась после столкновения с BMW в Москве

В Москве фура, перевозившая вафли, вспыхнула после столкновения с BMW, выехавшей на встречную полосу. Жертвами аварии стали водитель и пассажир легковушки, ещё один человек получил травмы, сообщает SHOT.

Сначала BMW столкнулась с грузовиком, а затем её отбросило в сторону мотоцикла. Свидетели происшествия рассказали, что спустя несколько секунд после удара раздался взрыв, после чего обе машины охватило пламя. Предварительно, легковушка врезалась в область топливного бака фуры. Водитель и пассажир BMW скончались до приезда медиков, также пострадал мотоциклист.

Напомним, на одной из трасс Троицкого округа раздался взрыв, за которым последовал пожар. В районе Вороново, в 15 километрах от Троицка, произошло ДТП с возгоранием транспортных средств. По словам очевидцев, был слышен громкий хлопок, и рядом с Калужским шоссе вспыхнуло пламя. В результате столкновения фуры и легковому автомобилю огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.