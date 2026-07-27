Два человека сгорели заживо в BMW в результате пожара и взрыва в Москве

В Москве произошёл серьёзный инцидент с участием автомобиля BMW: в результате пожара и взрыва погибли два человека. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, два человека, которые находились в легковушке, погибли. Также пострадал мотоциклист, который был одним из участников жёсткого ДТП. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, в Новой Москве на одной из трасс Троицкого округа прогремел взрыв, за которым последовал пожар. В районе села Вороново (в 15 км от Троицка) произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием транспортных средств. Очевидцы сообщают о громком хлопке и возникновении очага пламени вблизи Калужского шоссе. В результате столкновения фуры и легкового автомобиля огонь распространился на площадь 40 квадратных метров.