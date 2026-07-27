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27 июля, 18:58

Пожар вспыхнул после ДТП в Новой Москве — горят грузовик и легковушка

В Новой Москве на одной из трасс Троицкого округа прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Сообщается об одном погибшем.

Кадр с места ДТП. Фото © Telegram / SHOT

Кадр с места ДТП. Фото © Telegram / SHOT

По информации Telegram-канала SHOT, в районе села Вороново (в 15 км от Троицка) произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием транспортных средств. Очевидцы сообщают о громком хлопке и возникновении очага пламени вблизи Калужского шоссе. В результате столкновения фуры и легкового автомобиля огонь распространился на площадь 40 квадратных метров. На месте происшествия задействованы оперативные службы, ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Появилось видео ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
Появилось видео ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых

Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП с рейсовым автобусом погибли водитель и двое детей. Предварительно, водитель «Лады Гранты» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Саки — Геройское.

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Обложка © Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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