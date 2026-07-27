Появилось видео ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых

Появились кадры момента страшной аварии в Сочи, в которой погибли пять человек, включая троих детей. На видео попал последний момент перед тем, как внедорожник на высокой скорости врезался в тоннель. Запись ДТП опубликовала пресс-служба МВД по региону.

Смертельное ДТП в Сочи. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На опубликованных кадрах видно момент ДТП с Toyota Land Cruiser, которое произошло на дублёре Курортного проспекта в Сочи. Машина двигалась на большой скорости, после чего водитель не справился с управлением и столкнулся с порталом тоннеля. За рулём автомобиля находился Александр К., который вёз родственников из Краснодара обратно домой. Семья возвращалась после поездки в краевой центр, где они гостили у знакомых.

Удар оказался смертельным для большинства пассажиров. На месте аварии погибли супруга водителя, пятилетняя дочь Амина, а также сыновья — 10-летний Дамир и 12-летний Тимофей. Сам автомобилист также скончался. Выжить удалось троим детям. Маленькие Ева и Мия, а также племянница водителя Елизавета были доставлены в больницу.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать высокая скорость. Правоохранители выяснили, что в момент аварии дорога была мокрой, однако водитель не учёл состояние покрытия. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства столкновения и причины, которые привели к смертельной аварии.

Ранее похожая авария произошла в Тюменской области, где 18-летний водитель без водительского удостоверения сел за руль после употребления алкоголя. На улице Колхозной в селе Викулово автомобиль «Лада Гранта» врезался в бетонное ограждение около четырёх часов утра. В момент столкновения в салоне находились семь человек.