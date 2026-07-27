Трагедия в сочинском тоннеле: Внедорожник с семьёй врезался в стену, погибли дети

В Сочи произошло смертельное ДТП с участием Toyota Land Cruiser. В результате аварии погибли пять человек, среди них трое детей, ещё несколько несовершеннолетних получили травмы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В Сочи в ДТП погибли пять человек, включая троих детей. Фото © Telegram / Прокуратура Краснодарского края

Авария случилась вечером 26 июля на дублёре Курортного проспекта. Водитель внедорожника на мокрой дороге превысил скорость и не справился с управлением. После потери контроля над автомобилем машина врезалась в портал тоннеля. Удар оказался смертельным для водителя и четырёх пассажиров.

Среди погибших оказались трое детей в возрасте 5, 10 и 13 лет. Ещё троих несовершеннолетних после аварии доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и правоохранители. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух и более человек. Прокуратура Сочи организовала проверку и взяла под контроль ход расследования.