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Регион
27 июля, 09:07

Трагедия в сочинском тоннеле: Внедорожник с семьёй врезался в стену, погибли дети

В Сочи в ДТП погибли пять человек, включая троих детей

В Сочи в ДТП погибли пять человек, включая троих детей. Обложка © Telegram / Прокуратура Краснодарского края

В Сочи в ДТП погибли пять человек, включая троих детей. Обложка © Telegram / Прокуратура Краснодарского края

В Сочи произошло смертельное ДТП с участием Toyota Land Cruiser. В результате аварии погибли пять человек, среди них трое детей, ещё несколько несовершеннолетних получили травмы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В Сочи в ДТП погибли пять человек, включая троих детей. Фото © Telegram / Прокуратура Краснодарского края

В Сочи в ДТП погибли пять человек, включая троих детей. Фото © Telegram / Прокуратура Краснодарского края

Авария случилась вечером 26 июля на дублёре Курортного проспекта. Водитель внедорожника на мокрой дороге превысил скорость и не справился с управлением. После потери контроля над автомобилем машина врезалась в портал тоннеля. Удар оказался смертельным для водителя и четырёх пассажиров.

Среди погибших оказались трое детей в возрасте 5, 10 и 13 лет. Ещё троих несовершеннолетних после аварии доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и правоохранители. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух и более человек. Прокуратура Сочи организовала проверку и взяла под контроль ход расследования.

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Милена Скрипальщикова
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