Набитая людьми «Лада» врезалась в ограждение по вине пьяного 18-летнего водителя

В селе Викулово Тюменской области 18-летний водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения врезался в бетонное ограждение. Авария произошла на улице Колхозной около 4 часов утра. Алкотестер показал 0,7 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В автомобиле «Лада Гранта» находились семь человек. В результате удара водитель и пятеро пассажиров получили травмы. Не пострадал только один 18-летний пассажир. Среди пострадавших — 41-летняя мать водителя и её 34-летняя подруга, а также девушки 15 и 21 года и молодой человек 21 года. Трое из пострадавших находятся в реанимации.

Все участники ДТП — жители Викуловского округа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в результате аварии с экскурсионным микроавтобусом в Ярославской области пострадали восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних. 62-летний водитель Mercedes-Benz потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В момент аварии в салоне было 19 пассажиров.