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26 июля, 13:48

Появились кадры последствий ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Последствия ДТП в Ярославской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

Последствия ДТП в Ярославской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославской области появились кадры с места аварии, в которую попал экскурсионный автобус. Транспортное средство вылетело с дороги и оказалось лежащим на боку. Видео последствий опубликовала госавтоинспекция региона.

Последствия ДТП в Ярославской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

На опубликованных кадрах видно, что машина получила серьёзные повреждения. У автобуса разбито лобовое стекло, выбиты боковые окна, а часть кузова оказалась деформирована после удара.

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Пьяный водитель без прав врезался в скорую под Миассом, пострадали пять человек

Ранее стало известно, что в результате аварии с экскурсионным микроавтобусом в Ярославской области пострадали восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних. 62-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением. После этого транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Всего в салоне находились 19 человек.

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Милена Скрипальщикова
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