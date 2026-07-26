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Регион
26 июля, 09:55

Восемь человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Ярославлем

Место ДТП с автобусом с Ярославской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

Место ДТП с автобусом с Ярославской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

Восемь человек пострадали при опрокидывании экскурсионного микроавтобуса в Ярославской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Среди них — двое несовершеннолетних.

«По предварительной информации — водитель-мужчина, 1964 г.р. управляя экскурсионным автобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Всего внутри находились 19 человек.

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Ранее три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли в ДТП в Алтайском крае. Ещё трое пострадали, их госпитализировали.

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Матвей Константинов
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