Восемь человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Ярославлем

Восемь человек пострадали при опрокидывании экскурсионного микроавтобуса в Ярославской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Среди них — двое несовершеннолетних.

«По предварительной информации — водитель-мужчина, 1964 г.р. управляя экскурсионным автобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Всего внутри находились 19 человек.

Ранее три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли в ДТП в Алтайском крае. Ещё трое пострадали, их госпитализировали.