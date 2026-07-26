Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в ДТП на Алтае

Три человека, среди которых несовершеннолетний, погибли в результате ДТП в Каменском районе Алтайского края. Ещё трое участников аварии получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По информации регионального управления МВД, водитель автомобиля Toyota Raum выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Carina. В результате аварии погибли три пассажира. Водители обоих автомобилей и ещё один несовершеннолетний пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

ДТП с тремя погибшими в Алтайском крае. Фото © пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура также начала проверку причин и обстоятельств ДТП, а также соблюдения требований безопасности на дорогах.

Ранее в Унцукульском районе Дагестана произошла трагическая авария, в результате которой погиб четырёхлетний мальчик. Автомобиль ВАЗ 217030, которым управлял 27-летний местный житель, врезался в бетонные барьерные ограждения.