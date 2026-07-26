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Регион
26 июля, 03:34

Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в ДТП на Алтае

Обложка © пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Обложка © пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Три человека, среди которых несовершеннолетний, погибли в результате ДТП в Каменском районе Алтайского края. Ещё трое участников аварии получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По информации регионального управления МВД, водитель автомобиля Toyota Raum выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Carina. В результате аварии погибли три пассажира. Водители обоих автомобилей и ещё один несовершеннолетний пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

ДТП с тремя погибшими в Алтайском крае. Фото © пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

ДТП с тремя погибшими в Алтайском крае. Фото © пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура также начала проверку причин и обстоятельств ДТП, а также соблюдения требований безопасности на дорогах.

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Артём Гапоненко
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