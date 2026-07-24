В Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб человек, ещё шесть пострадали

В Скопинском муниципальном округе Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и маршрутного такси «Газель». Авария случилась днём на 8-м километре автодороги Коготково — Корневое — Князево — станция Топилы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Водитель легковушки скончался на месте происшествия. Шесть пассажиров маршрутного транспортного средства получили травмы и обратились за медицинской помощью. Прокуратура Рязанской области взяла ход проверки на контроль: на место выехал межрайонный прокурор. Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в ночном ДТП в Зеленодольске погибли шесть человек — водитель и пятеро пассажиров Chevrolet Lanos, а единственный выживший 15-летний подросток получил ожоги 30% тела. Причины аварии устанавливают правоохранители, а прокуратура взяла проверку на контроль. За рулём находился 30-летний мужчина, не имевший водительских прав.