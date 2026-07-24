Единственный выживший: врачи борются за подростка после смертельного ДТП в Татарстане

Шесть человек погибли в тяжёлом ДТП в Зеленодольском районе Татарстана. Единственного выжившего — подростка 2010 года рождения — госпитализировали с ожогами 30% поверхности тела, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пострадавшего доставили в Зеленодольскую центральную районную больницу. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое, подростку оказывают необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, погибшие и выживший подросток приехали из соседней Республики Марий Эл. Их личности, а также точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Следователи осматривают место происшествия и назначили комплекс экспертиз. Специалистам предстоит установить, как произошла авария и что привело к столь тяжёлым последствиям.

Ранее Life.ru сообщал о другом крупном ДТП в Татарстане: на трассе М-12 столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четыре человека.