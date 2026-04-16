Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 07:26

Легковушка превратилась в груду металла: Жёсткое ДТП унесло жизни четырёх человек в Татарстане

Последствия ДТП в Татарстане с четырьмя жертвами. Обложка © Telegram / Прокуратура Татарстана

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП ранним утром 16 апреля. Трагедия случилась на 709-м километре трассы М-12 в Кайбицком районе, сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, примерно в 05:40 столкнулись легковой Hyundai Solaris и автомобиль «Валдай Луидор». Удар был такой силы, что корейская машина буквально превратилась в груду металла.

В результате аварии погибли водитель и три пассажира, находившиеся в седане. Водитель второго транспортного средства выжил и сейчас даёт показания.

По факту случившегося уже организована процессуальная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить точные причины трагедии и дать правовую оценку действиям каждого из участников движения.

ДТП с четырьмя жертвами в Башкирии устроил подросток
Ранее во Владикавказе произошло тройное ДТП с двумя погибшими и шестью пострадавшими. Причиной стал выезд Suzuki Jimny, не пропустившего «Волгу». От удара российский автомобиль вынесло на встречку под ВАЗ-2107 — водитель «семёрки» и женщина из «Волги» погибли мгновенно. Раненых, включая младенца 2023 года, доставили в больницу.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar