Легковушка превратилась в груду металла: Жёсткое ДТП унесло жизни четырёх человек в Татарстане

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП ранним утром 16 апреля. Трагедия случилась на 709-м километре трассы М-12 в Кайбицком районе, сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, примерно в 05:40 столкнулись легковой Hyundai Solaris и автомобиль «Валдай Луидор». Удар был такой силы, что корейская машина буквально превратилась в груду металла.

Последствия ДТП в Татарстане с четырьмя жертвами. Обложка © Telegram / Прокуратура Татарстана

В результате аварии погибли водитель и три пассажира, находившиеся в седане. Водитель второго транспортного средства выжил и сейчас даёт показания.

По факту случившегося уже организована процессуальная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить точные причины трагедии и дать правовую оценку действиям каждого из участников движения.

Ранее во Владикавказе произошло тройное ДТП с двумя погибшими и шестью пострадавшими. Причиной стал выезд Suzuki Jimny, не пропустившего «Волгу». От удара российский автомобиль вынесло на встречку под ВАЗ-2107 — водитель «семёрки» и женщина из «Волги» погибли мгновенно. Раненых, включая младенца 2023 года, доставили в больницу.