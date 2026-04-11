Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Северной Осетии

На трассе Владикавказ — Алагир днём 11 апреля произошло столкновение трёх автомобилей, в результате которого погибли два человека. Ещё шесть участников аварии получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.







Авария случилась около 13:00 на 25-м километре дороги. По предварительным данным, внедорожник Suzuki Jimny под управлением мужчины 1950 года рождения выезжал на дорогу со стороны Владикавказа. Перед этим водитель не остановился полностью.

Позади двигалась «Волга», за рулём которой находился водитель 1999 года рождения. Когда машины поравнялись, водитель Suzuki резко повернул на проезжую часть. Автомобили столкнулись. После удара «Волгу» развернуло, и её вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в ВАЗ-2107, которым управлял водитель 2006 года рождения. Он ехал со стороны Алагира в направлении Владикавказа.

«В результате ДТП водитель «семёрки» и пассажирка а/м «Волга», 1969 года рождения скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель «Волги» и его пассажиры — 1994 г.р., и ребёнок, 2023 г.р., а также водитель Suzuki Jimny и его пассажирка, 1949 г.р, пассажир а/м ВАЗ-2107, 2007 г.р. с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.