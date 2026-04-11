Два человека погибли при столкновении «Газели» и легковушки в Москве

Страшное ДТП с участием «Газели» и легковушки произошло на Зеленоградской улице на севере Москвы, сообщили в пресс-службе Дептранса. Водитель грузового автомобиля въехал в машину, остановившуюся на трассе из-за техничской неисправности.

Момент ДТП с «Газелью» и легковушкой в Москве. Видео © Telegram / «Дептранс. Оперативно»

По данным «Рен-ТВ», погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Пострадал ли человек за рулём «Газели», неизвестно. Движение на участке временно перекрывали, сейчас оно восстановлено.

