Два человека погибли при столкновении «Газели» и легковушки в Москве
Автомобиль ДПС. Обложка © Life.ru
Страшное ДТП с участием «Газели» и легковушки произошло на Зеленоградской улице на севере Москвы, сообщили в пресс-службе Дептранса. Водитель грузового автомобиля въехал в машину, остановившуюся на трассе из-за техничской неисправности.
Момент ДТП с «Газелью» и легковушкой в Москве. Видео © Telegram / «Дептранс. Оперативно»
По данным «Рен-ТВ», погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Пострадал ли человек за рулём «Газели», неизвестно. Движение на участке временно перекрывали, сейчас оно восстановлено.
Ранее четыре человека погибли в ДТП с трактором и легковушкой в Татарстане. Ещё один человек госпитализирован. В причинах трагедии разбирается прокуратура.
